Com alta demanda, Hospital Veterinário da FAM começa a funcionar em Americana

Inaugurado oficialmente no último sábado, dia 29 de janeiro, o Hospital Veterinário da FAM – Faculdade de Americana começou os atendimentos de animais de pequeno e grande porte, além de selvagens, com alta demanda. Nesta primeira semana, de segunda a sexta, o Hospital Veterinário realizou 30 atendimentos, em sua maioria em cães, dois atendimentos em equinos e um atendimento para exóticos, sendo uma calopsita.

Os problemas mais comuns diagnosticados nos atendimentos de cães foram otites, úlcera de córnea, dermatite atópica e neoplasia.

“No geral, tivemos uma alta demanda e uma boa aceitação das pessoas que estão procurando o hospital com o seu animal”, disse Jorge Salomão, diretor geral do Hospital Veterinário FAM.

Julia Maíra, de Americana, mora no bairro São Domingos, trouxe seu cão para atendimento. “Achei superinteressante ter um Hospital Veterinário na cidade, achei a consulta ótima, fez exames, e daqui a 21 dias a gente volta pra ver. Com o preço mais acessível, a gente tem um lugar com um preço melhor”, comentou.

Moradora de Americana, Kerolyn Marão trouxe o Marley, um simpático cãozinho de 11 anos para a sua primeira consulta no Hospital da FAM com todos os exames já realizados pelo seu amigão. “Eu gostei muito do atendimento, o médico explica tudo. Em Americana não tinha, o pessoal saia para estudar, importante ter espaço para também atender a população”, disse.

Com a abertura do espaço, a Faculdade de Americana deu início também ao Programa Aprimorando, que abriu duas vagas, com bolsa-auxílio, para ex-alunos do curso de Medicina Veterinária para aprimoramento profissional.

Durante a semana, o Hospital também realizou um atendimento a um Potro de 3 meses, vindo de Extrema, Minas Gerais, que sofria com uma hérnia inguinal bilateral não estrangulada. Além de um exame no sistema locomotor de um cavalo.

Para agendar os atendimentos é preciso ligar para: (19) 2220-2196 ou (19) 99871-6498.