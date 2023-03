Rapaz de 26 anos morre atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motociclista de 26 nos morreu na madrugada desta terça-feira(7), na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. O jovem era morador do bairro Jardim da Mata.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente que matou Vinicius Tavares Bitencourt aconteceu por volta das 3h no km 123, no sentido Rodovia Anhanguera.

Existe a suspeita de que a motocicleta foi atingida por um veículo de grande porte e posteriormente o rapaz foi atropelado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou a morte de Vinicius no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)