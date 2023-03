Educação adquire 4,1 mil kits pedagógicos de leitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana adquiriu 4,1 mil kits pedagógicos para estimular o hábito e o prazer da leitura entre alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação. Cada estudante receberá um kit com oito livros, acompanhados de suas respectivas fichas de leitura, além de um livro da família para a realização de atividades lúdicas em casa.

As obras da Coleção Planeta Leitura são adequadas para as faixas etárias dos estudantes e estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê a apropriação de habilidades ligadas à escuta, à compreensão de narrativas, à percepção da função social da escrita e ao reconhecimento da leitura como fonte de prazer e informação.

A lista contém títulos de grandes autores como Ziraldo, Hans Christian Andersen, Tatiana Belinky e Gabriel O Pensador, entre outros. Os professores responsáveis pelas turmas também receberão os kits, compostos pelos livros, fichas de leitura e por um guia de orientações didáticas.

“A entrega dos kits com livros paradidáticos é um momento muito especial para nós da Secretaria de Educação de Americana e, em 2023, damos continuidade a este projeto de incentivo à leitura, iniciado no ano passado. Formar leitores é nosso dever como gestores públicos e temos tido todo o respaldo da administração Chico Sardelli para oferecer uma Educação diversa e de qualidade para os alunos da rede”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Confira a lista de livros dos kits:

1º Ano – Ensino Fundamental – Kit do Aluno

O Pequeno Planeta Perdido, de Ziraldo

O Passarinho Rafa, de Regina Drummond

A Gata Borralheira, de Charles Perrault, recontado por Tatiana Belinky

O Cravo Brigou com a Rosa, de Ricardo Filho

Hans Christian Andersen, de Hans Christian Andersen

Lá vem o Ratinho Carteiro!, de Marianne Dubuc

Fábulas de La Fontaine, de Fernanda Lopes de Almeida

O Raiozinho e a Furiosa, de Mário Matoso

2º Ano – Ensino Fundamental – Kit do Aluno

Poemas com Sol e Sons Cerlalc, de diversos autores

O Rouba-Livros, de Helen Docherty

O Menino Invisível, de José Mauro de Vasconcelos

Flicts, de Ziraldo Alves Pinto

O Criador de Porcos, de Hans Christian Andersen

Talvez Eu Seja um Elefante, de Jean-Claude Alphen

Filhos de Ceição, de Helô Bacichette

O Menino Maluquinho, de Ziraldo Alves Pinto

3º Ano – Ensino Fundamental – Kit do Aluno

Uma Menina Chamada Julieta, de Ziraldo

O Sapo, de Hans Christian Andersen

Novas Aventuras de Pedro Malasartes, de Hernâni Donato

A Princesa da Torre Longa, de Tiago de Melo Andrade

Os Bichos e Seus Caprichos, de Fabiano Onça e Tati Paiva

Eduardo e os Elefantes, de Celso Sisto

Pinóquia, de Jean Claude R. Alphen

As Pernas de Pau de Nicolau, de Éric Puybaret

4º Ano – Ensino Fundamental – Kit do Aluno

A Lenda de Su, de Tiago de Melo Andrade

Um Garoto chamado Rorbeto, de Gabriel O Pensador

Dima, o Passarinho que Criou o Mundo, de diversos autores

Fábulas do Mundo Todo, de diversos autores

Clube do Esqueleto, de Stella Carr

O Menino Marrom, de Ziraldo

E a Terra Escreveu uma Carta, de Jonas Ribeiro

Casa de Consertos, de Eloí Bocheco

