Bebê morre afogado após cair em balde com água em Santa Bárbara

Um bebê de um ano e quatro meses morreu na tarde desta quinta-feira(3), após cair dentro de um balde com água no bairro Jardim Perola, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a família, o Gabriel Henrique Antônio dos Santos estava na residência onde os pais trabalhavam com costura. Por volta das 17h50, ao sentir falta do menino, os pais encontraram ele caído dentro do balde que estava no canto da residência.

A família socorreu Gabriel até o Pronto Socorro Afonso Ramos, mas ele não resistiu. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial da cidade para que o caso seja investigado.