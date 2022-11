PT quer cassar Chico Sardelli por apoio a Bolsonaro e Tarcísio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PT (Partido dos Trabalhados) de Americana ingressou com uma representação especial na 158ª Zona Eleitoral em que pede a cassação do mandato do prefeito Chico Sardelli(PV), por apoio aos candidatos Jair Bolsonaro(PL) e Tarcísio de Freitas(Republicanos).

Na ação, o PT argumenta que Chico elaborou materiais de apoio aos candidatos e realizou eventos na cidade. O partido afirma que os materiais espalhados pelo prefeito na cidade eram ilegais e não cumpriam a legislação vigente.

Além da comprovação de todos os gastos com os materiais e eventos, o Pt quer que o prefeito seja investigado por abuso de autoridade e abuso do poder econômico, que, se comprovado, pode resultar na sua cassação. A ação ainda pede a investigação dos vereadores que participaram dos atos.

Procurado pelo Portal de Americana, o prefeito afirmou que “não tem ciência e não foi citado da existência do processo. Tão logo o seja, tomará as medidas cabíveis para comprovar, se necessário, que não cometeu qualquer irregularidade eleitoral”.