São Vicente promove “Festival de Boteco” com promoções em cervejas e petiscos

A rede de supermercados São Vicente promove até o dia 25 de setembro o seu 1º Festival de Boteco com promoções em itens como cervejas e petiscos.

Os clientes encontram uma grande oferta de cervejas artesanais de parceiros locais, cervejas premium de grandes cervejarias e as tradicionais pilsen em todas as categorias, como: Colorado, Hoegaarsden, Goose, Patagônia, Spaten, Blue Moon, Lagunitas Ipa, Baden Baden, Amstel, Eisenbahn, Cacildis, Petra, Forasteiras Ipa, Andarilha lar soturno, Legionária Weizen, Therezópolis, entre muitos outros.

Para harmonizar com as cervejas, as lojas oferecem também um grande mix de frios, embutidos, snacks – os famosos salgadinhos, além de salgados fritos, como coxinhas, pururuca, espetinhos, entre outras delícias tradicionais de boteco.

A promoção acontece em todas as lojas de Americana, Hortolândia, Cosmópolis, Mogi Mirim, Nova Odessa, Itu, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, Sorocaba e Barueri.