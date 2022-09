Acesso da Anhanguera para o Zanaga será fechado para manutenção

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os motoristas que trafegam na rodovia Anhanguera, no trecho de Americana, devem ficar atentos à interdição da alça de acesso ao trevo existente no km 128+500, que irá acontecer a partir das 22 horas desta segunda-feira (19/09). O fechamento da alça e rotatória na pista norte (sentido interior) que dá acesso ao bairro Antônio Zanaga, será necessário para serviços de recuperação de pavimento que serão executados pela CCR AutoBAn.

De acordo com a concessionária, as melhorias na camada asfáltica serão realizadas durante a madrugada, até 5 horas de terça-feira (20/09), com o objetivo de minimizar a interferência no tráfego. Com a interdição temporária da alça, os motoristas que seguem no sentido interior e necessitam realizar retorno deverão utilizar o dispositivo do km 136. Para quem trafega no sentido capital, o retorno poderá ser efetuado no km 125+100.

O cronograma de realização das obras poderá sofrer ajustes em virtude das condições climáticas ou necessidades técnicas. A sinalização será intensificada para alertar os motoristas sobre a atuação das equipes de trabalho e também haverá profissionais da concessionária no local para prestar auxílio.

Confira as condições de tráfego por meio dos canais de comunicação da CCR AutoBAn: 0800 055 55 50, site www.autoban.com.br e também pelo WhatsApp (11) 4589-3999.