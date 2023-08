Secretaria de Esportes abre inscrições para escolinha de futsal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Estão abertas as inscrições para a escolinha de futsal da Secretaria de Esportes de Americana. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, além de jovens e adultos com idade acima de 14 anos, tanto no masculino quanto no feminino. As aulas são gratuitas.

Os interessados devem entrar em contato por meio do telefone da secretaria, (19) 3406-6111, e informar nome, bairro, idade, telefone e, no caso de estudantes, o horário em que frequentam a escola.

A princípio, o objetivo é identificar a demanda de interessados na modalidade para que a secretaria possa definir as categorias que serão oferecidas e os horários de aula.

“Estamos abrindo as inscrições nas categorias sub-8 ao sub-14 e também para os adultos, e vamos aguardar a quantidade de inscritos para definir categorias, horários, locais das aulas, divisão dos alunos em masculino e feminino ou equipe única, entre outros detalhes. Contamos com a participação da nossa população”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.