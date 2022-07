Senac Americana recebe nova gerência

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Senac Americana está com uma nova gerente desde 1º de julho. Sandra Folgosa do Amaral assume o lugar de Ettore Poletti, que passa a administrar a unidade Senac em Vila Prudente, São Paulo.

Sandra é bacharel em direito com especialização em Gestão Escolar e Gestão de Negócios. Sua trajetória no Senac começou em 2005, onde atuou como coordenadora de negócios educacionais nas cidades de Limeira e Campinas. Em 2011, ainda como coordenadora, foi convidada a fazer parte da equipe do Senac que inaugurou a unidade escolar de Americana.

Em 2014 participou de um programa de formação de gerentes da instituição quando teve a oportunidade de conhecer um grande número de unidades escolares do estado de São Paulo e em seguida assumiu a gerência do Senac de São João da Boa Vista. A partir de 01 de julho volta a integrar a unidade do Senac de Americana

como gerente.