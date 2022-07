Leo Lins faz piada sobre criança com hidrocefalia e é demitido pelo SBT

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O “humorista” Leo Lins, conhecido por piadas de mal gosto e polêmicas virou alvo de novas criticas após debochar de uma criança do Ceará com hidrocefalia. Em um show, Lins fez piada com a doença da criança e ainda debochou do programa Teleton, realizado pelo SBT, onde trabalha.

“Eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários tipos de problemas. Eu vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que é o único lugar da cidade onde tem água”, disse ele durante a apresentação. Veja o vídeo:

De acordo com o site Em Off, o departamento de Recursos Humanos do SBT, emissora onde Leo Lins atua no programa “The Noite”, convocou o humorista no início da tarde desta segunda-feira (4) e o informou sobre a demissão.

Em nota, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) repudiou o episódio. “A AACD repudia veementemente a “piada” feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de “crianças com vários tipos de problemas” e mostra desrespeito aos moradores do Ceará”, disse a entidade em nota.

Essa não é a primeira vez que Leo se envolve em polêmicas. Em novembro do ano passado, quando esteve em Americana, ele zombou do acidente que matou nove pessoas em 8 de setembro de 2010. (relembre aqui)