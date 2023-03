Sumaré Arena Music aquece economia do município e gera centenas de empregos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Sumaré Arena Music é uma festa que oferece muito mais do que entretenimento para o público e toda a família. A diretoria, através do presidente da festa, Marcos Roberto Santos (Marquinhos da AVM), consegue oferecer dignidade a milhares de famílias, contribuindo socialmente e economicamente para o município sumareense e toda a região.

“Ano passado, através do ingresso solidário, arrecadamos 20 toneladas de alimentos – uma das maiores arrecadações em um único evento na história do município. Os alimentos foram doados para o Rotary Club de Sumaré. Em cada edição da festa, geramos em média mil empregos direto e indiretamente, além de aquecer setores como hotelaria, vestuário e bares”, comentou o presidente do Sumaré Arena Music.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A 9ª edição do rodeio mais charmoso e moderno do Brasil, que acontece entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP, já começa a refletir de forma positiva na economia do município e região, especialmente para o setor de hotelaria que já tem solicitações de reservas para o período da festa.

“No período do rodeio a ocupação aumenta sim, de forma bem significativa podendo chegar até o dobro da ocupação média. O público em sua maioria é do interior do Estado de São Paulo, geralmente de Ribeirão Preto, Bauru, região Centro Oeste e da Capital. Temos também uma massa significativa de Campinas e região”, explica Daniel Brasca, coordenador de eventos do Fildi hotel & eventos, de Sumaré.

Segundo o Diretor do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Gestor do Jaguary Hotel Sumaré, Douglas Marcondes, o Sumaré Arena Music, assim como todos eventos de atividades culturais geram uma influência positiva para o setor hoteleiro. “O impacto nas unidades hoteleiras do eixo Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa é notório. A taxa de ocupação dos meios de hospedagem, se aproxima, nestes locais, dos 85% a 90%”.

O setor de vestuário é outro que observa o aumento das vendas com a proximidade da festa. De acordo com a empresária Evelin da Silva Torelli, proprietária da loja Torellét, com unidades nas cidades de Sumaré, Campinas e Hortolândia, assim como nos anos anteriores, a expectativa é de que as vendas cresçam 30%. “Os looks mais procurados, como não poderia deixar de ser, tem o country como inspiração. As peças mais vendidas são as de couro, as jeans, peças com muito brilho, entre elas jaquetas, blazers, calça flare e vestidos”.

De acordo com Roberta Almeida, assessora de imprensa do tradicional bar sumareense Sailor’s Container, o empreendimento chegou a alterar a programação, no ano passado, preparando um “esquenta” para os dias da festa. “Sabemos que nem todo mundo tem o hábito de fazer um esquenta antes de ir para o rodeio. Mas, para as pessoas que gostam de reunir os amigos antes de ir para a festa, preparamos uma programação com um horário especial. Para este ano também iremos elaborar uma agenda com horários alternativos”.

Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré (ACIAS), também celebra os benefícios econômicos que o Sumaré Arena Music traz para o município. “O rodeio de Sumaré já é uma referência nacional, atraindo pessoas de todos os lugares para a cidade, o que impacta diretamente no setor de lazer, como bares, restaurantes e hotéis. Além disso, a estrutura do rodeio em si gera centenas de empregos diretos e indiretos, os quais somados com os gastos dos próprios cidadãos de Sumaré com vestuário, cabelo, entre outros, movimentam a economia da cidade”.

INGRESSOS

Para garantir o seu ingresso, acesse o site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music_18903). Aberto todos os dias das 10h às 20h, o Trailer Sumaré Arena Music é um dos pontos de vendas oficiais e fica localizado na Praça das Bandeiras, região central do município. Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além da Arena Pista, Área VIP, Sailor’s Área VIP Open Bar e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Notícia FM e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2023 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorada e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

SHOWS

06/04 – Ana Castela e Guilherme & Benuto

07/04 – Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB)

08/04 – Maiara & Maraisa e Luan Santana

14/04 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella

15/04 – Hugo & Guilherme e Zé Felipe

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)