Valdemar solicita reforço na segurança do DF para a chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou ofícios ao governo do Distrito Federal, ao Ministério da Justiça e ao diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitando reforço no policiamento na região do Aeroporto de Brasília, para a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil.

O desembarque de Bolsonaro está previsto para as 7h30 da próxima quinta-feira, 30, no Aeroporto Internacional de Brasília.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Por meio de ligação telefônica na tarde desta segunda-feira, 27, o governador Ibaneis Rocha, disse a Costa Neto que já está tomando as devidas providências para garantir a segurança de Bolsonaro e dos demais que estiverem na área do Aeroporto.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)