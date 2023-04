Supermercados Pague Menos está as maiores empresas supermercadistas do Brasil, segundo ranking da ABRAS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgou o Ranking ABRAS 2023, estudo realizado em parceria com a NielsenIQ, durante o evento Smart Market ABRAS 2023. Foram apresentadas as maiores empresas do setor supermercadista, e a rede americanense Supermercados Pague Menos, está entre elas, ocupando a 30ª colocação.

Em sua 46ª edição, o estudo do Ranking ABRAS monitora o desempenho e as principais movimentações das empresas supermercadistas, compondo um amplo levantamento do resultado do trabalho do varejo alimentar que, juntos, constituem um dos setores mais fortes, dinâmicos e representativos da economia nacional.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Representando o Supermercados Pague Menos estiveram presentes no evento Elton Brito, diretor de Operações, Gabriel Santichio e Luis Camillo Santichio, sucessores, e Antonio Santichio, sócio-proprietário da Rede. “Ranking Abras 2023, estamos no Top 30. Muito orgulho de pertencer a este grande time!”, destacou Elton Brito, diretor de Operações da Rede de Supermercados Pague Menos.

Hoje a rede possui 33 lojas em funcionamento em 20 municípios (Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos), além do Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m² e Auto Posto, localizado em Nova Odessa. Com mais de 6.800 colaboradores, segue em constante expansão.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)