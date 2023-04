Empresa anuncia 23 vagas de estágio para estudantes de diversas áreas na região de Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Desktop, provedora de internet com atuação em mais de 140 municípios paulistas, anuncia a abertura do programa de estágio da companhia. São 23 vagas para atuar nas áreas de Análise de Dados, Comercial, Engenharia, Experiência do Cliente, Financeiro, Gente & Gestão, Jurídico, Marketing, Operações, Planejamento de Operações, Preços e Processos.

Os candidatos devem residir na região de Sumaré e estar cursando a partir do 3º semestre de graduação dos cursos de Engenharia, Administração, Ciências da Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Telecomunicações, Psicologia, Recursos Humanos, Economia, Geologia, Processos Gerenciais, Ciências Contábeis, Gestão de Projetos, Marketing, Publicidade e Propaganda. Não é necessário possuir experiência.



“A Desktop valoriza a diversidade e inclusão em todos os aspectos da empresa, além de acreditar que cada indivíduo é único e traz algo especial para a equipe. Buscamos candidatos que estejam comprometidos com a ética e que possuam uma visão de futuro empreendedora”, destaca Rosangela Fonseca- Gerente de Gente & Gestão (DHO) na Desktop.

Os estagiários irão trabalhar em um modelo híbrido, com oportunidades de aprendizado prático e teórico, e terão a chance de participar de projetos inovadores e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais. A sede da empresa está localizada em Sumaré.

Os interessados em se candidatar devem acessar o seguinte link: https://prd-pc1.lg.com.br/Vagas . O prazo para realizar a inscrição encerra no dia 24 de abril.

