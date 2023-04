Operação Box 2 prende indivíduo e apreende peças irregulares em desmanche na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, a Receita Estadual e o Detran/SP, desencadearam nesta semana a “Operação Box 2” nas áreas da 1ª e 2ª Cia PM do 19º BPM/I com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos de vendas de peças e desmanches na região.

Os policiais militares intensificaram o policiamento nas áreas preestabelecidas e realizaram bloqueios de fiscalização com vistas a motocicletas, bem como na entrada e saída dos estabelecimentos de peças. Durante as buscas na área da 2ª Cia PM, do 19º BPM/I, foram encontradas peças irregulares em relação a rastreabilidade, sem a etiqueta numérica do Detran e ainda realizando o comércio de peças consideradas como itens de segurança, que são proibidas a venda, sendo peças de freio, suspensão e cintos de segurança.



Como resultado da operação, o funcionário responsável pelo local foi preso em flagrante delito. Além disso, foram apreendidos 17 objetos, incluindo uma lanterna traseira, cinco velocímetros, um farol dianteiro, dois módulos, um retrovisor, três kits multimídia, uma torre suspensão, um kit freio montado, um farol de milha e um vidro automotivo. A PM não divulgou o local da apreensão.

