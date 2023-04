Chico e Luiz Cezaretto se reúnem com Secretário Estadual da Habitação em busca de investimentos para a cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário Municipal de Habitação, Luiz Cezaretto, estiveram em São Paulo na última quarta-feira(26), para uma reunião com o secretário Estadual da Habitação, Marcelo Cardinale Branco, e técnicos da secretaria estadual.

Na pauta do encontro, foram discutidos projetos e alternativas para investimentos habitacionais na cidade de Americana. O objetivo da reunião foi buscar mais programas habitacionais e investimentos para a cidade por meio de parcerias com o Governo do Estado de São Paulo.



O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da aproximação com o Governo de São Paulo para trazer mais benefícios para a população de Americana. Já o secretário Municipal de Habitação, Luiz Cezaretto, mostrou-se satisfeito com o resultado da reunião e agradeceu a atenção e recepção do secretário Marcelo Cardinale Branco e de toda a equipe técnica da pasta.

“Existem diversas alternativas para a Habitação, além dos projetos que temos em andamento na cidade atualmente em parceria com o Governo do Estado. Agradeço pela recepção e atenção do secretário Marcelo (Cardinale Branco) e todo corpo técnico da pasta”, afirmou Cezaretto.

