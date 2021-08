Suspeito de participar do mega-assalto em Araçatuba é preso em Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um suspeito de participar do ataque a agências bancárias em Araçatuba foi preso na noite desta segunda-feira(30), em Campinas.

O homem, que é o 4º suspeito a ser preso, foi capturado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC). Ainda não há informações sobre a identidade e onde o homem foi localizado.

A Polícia Federal assumiu as investigações do caso que envolveu a tentativa de assalto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O bando espalhou explosivos pela cidade e a ação resultou na morte de duas pessoas.