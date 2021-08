Banco de Sangue do HM precisa de doadores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) está necessitando de doadores para os tipos sanguíneos O (negativo e positivo) e A (negativo e positivo), devido à baixa nos estoques de bolsas.

Em razão da pandemia, o setor está agendando previamente as doações, por meio do aplicativo Sangue Amigo, que pode ser baixado pelos sistemas operacionais iOS ou Android. Mas também pode ser realizado diretamente por telefone (19) 3468-1739.

As doações são agendadas para as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30. Na próxima semana, em virtude do feriado de Sete de Setembro, o agendamento somente não será feito na terça-feira.

O doador deverá comparecer utilizando máscara e não levar acompanhantes. Para evitar aglomerações, o setor agenda, no máximo, 30 doadores por dia.

Para ser um doador é preciso:

– Não estar em jejum;

– Estar bem de saúde;

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação;

– Não fumar duas horas antes;

– Pesar mais que 50 kg;

– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)

– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação;

– Evitar alimentos gordurosos;

– Levar documento com foto.

Outras informações podem ser obtidas no aplicativo, Sangue Amigo, ou diretamente junto aos técnicos do local, por telefone. O banco de Sangue do HM está localizado na Avenida da Saúde, n° 415. Jd nossa senhora de Fátima e o telefone é (19) 3468-1739.