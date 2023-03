Taxistas de Santa Bárbara têm até sexta-feira para retirar alvará de licença

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Taxistas de Santa Bárbara d’Oeste têm até esta sexta-feira (31) para a retirada de alvará de licença e colocação do selo referente a 2023. Dos 70 taxistas cadastrados no Município, 40 já se regularizaram. Os procedimentos são necessários para a verificação obrigatória anual do taxímetro.

Para a retirada e colocação do selo, basta comparecer a Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas) situada à Rua Graça Martins, 465, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3463.7878.



Realizada pelo IPEM (Instituto de Pesquisas e Medidas), a verificação obrigatória anual do taxímetro está marcada para dia 25 de abril, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, na Praça Dona Carolina, localizada na Avenida João Ometto. Para o procedimento, os taxistas deverão efetuar o “Agendamento Eletrônico” no site www.ipem.sp.gov.br.

