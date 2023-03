Prefeitura apresenta projeto para que Parque Ecológico retorne à gestão do Meio Ambiente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana protocolou nesta segunda-feira (27), na Câmara Municipal, projeto de lei que transfere para a Secretaria de Meio Ambiente a gestão da Unidade de Parque Ecológico, que engloba o Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco”, o Jardim Botânico “Prefeito Carrol Meneghel” e o Horto Florestal “Ítalo Scuro”, mais conhecido como Viveiro Municipal de Americana. Atualmente, os espaços estão sob gestão da Secretaria de Cultura e Turismo.

Em 2016, o Parque Ecológico e o Jardim Botânico passaram a ser administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo e, como as atividades desenvolvidas pela Unidade do Parque Ecológico continuam convergindo para ações ligadas às questões ambientais, o projeto prevê o retorno do setor à Secretaria de Meio Ambiente. Compete à pasta a execução, coordenação e supervisão das políticas e programas do município voltados à preservação ambiental.



Na exposição de motivos, o prefeito Chico Sardelli explica que a Secretaria de Meio Ambiente foi criada há aproximadamente vinte anos, visando ao atendimento de exigências da legislação ambiental, com as unidades administrativas de Desenvolvimento de Projetos Ambientais e de Licenciamento Ambiental e Fiscalização. Posteriormente, foram incorporadas à gestão da pasta as Unidades de Parques e Jardins e a de Parque Ecológico.

“O objetivo dessa mudança é resgatar também a história de uma importante área ambiental, onde foram e estão sendo desenvolvidos trabalhos para a preservação da fauna e da flora, bem como da história de pessoas que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento com sustentabilidade de nossa querida cidade de Americana”, explicou o prefeito Chico.

