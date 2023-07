Teatro Municipal recebe no fim de semana o premiado “A última sessão de Freud”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, no próximo fim de semana, a peça “A Última Sessão de Freud”. O espetáculo, com os atores Odilon Wagner e Claudio Fontana, foi destaque nos prêmios Shell e Apca, com indicação de melhor ator, prêmio Shell com indicação de melhor cenário e prêmio Cenyn por melhor texto adaptado. As apresentações acontecem no sábado (29), às 20h, e no domingo (30), às 19h.

Os ingressos custam entre R$ 30,00 a R$ 60,00, com a opção de ingresso solidário a R$ 45,00 com a doação de 1 kg de alimento. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site: https://entravip.com.br/evento/80/A_LTIMA_SESSO_DE_FREUD

Com duração de 90 minutos e classificação indicativa de 12 anos, a montagem brasileira do espetáculo “A Última Sessão de Freud” tem a adaptação de Clarisse Abujamra e direção de Elias Andreato para o texto do premiado autor americano Mark St. Germain.

A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner) o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S. Lewis (Claudio Fontana), dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20.

Sigmund Freud, crítico implacável da crença religiosa, e C.S. Lewis, renomado professor de Oxford, crítico literário, ex-ateu e influente defensor da fé baseada na razão, debatem, de forma apaixonada, o dilema entre ateísmo e crença em Deus.

Freud quer entender porque um ex-ateu, um brilhante intelectual como C.S. Lewis, pode, segundo suas palavras, “abandonar a verdade por uma mentira insidiosa” – tornando-se um cristão convicto.

No gabinete de Freud, na Inglaterra, eles conversam sobre a existência de Deus, mas o embate verbal se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e as relações humanas, resultando em um espetáculo que se conecta profundamente com o espectador através de ferramentas como o humor, a sagacidade e o resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa.

O sarcasmo e ironia rondam toda essa discussão. As ideias contundentes ali propostas nos confundem, por mais ateus ou crentes que sejamos.

Para Odilon Wagner a experiência de interpretar Freud é fascinante: “Para um ator ter a oportunidade de representar um personagem tão intenso e profundo, que fez parte de nossa história recente, é um privilégio. A construção desse personagem me fez vibrar desde a primeira leitura, foram meses estudando sua vida e personalidade, para tentar trazer um recorte mais fiel possível do último ano de vida desse grande gênio do século 20”, revela.

Debate filosófico no sábado

Após a sessão de sábado, o público poderá participar de um debate filosófico conduzido pelos próprios atores Odilon Wagner e Claudio Fontana, com os convidados Dr. Rudolf Lacerda e Ailton Gonçalves Dias Filho.

Dr. Rudolf Lacerda é diretor do Instituto Lacerda de Desenvolvimento Humano, doutor em psicanálise pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo, pós-graduado em Psicanálise Clínica, especializado em Hipnose Clínica, Interpretação de Desenhos, Programação Neurolinguística e graduado em Teologia. Atua em clínica há mais de 7 anos lidando com a psique humana por meio da psicanálise.

Ailton Gonçalves Dias Filho é pastor presbiteriano em Americana, bacharel em Teologia e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.