Parque de diversões é nova atração no Tivoli Shopping

Com o objetivo de oferecer diversão, alegria e entretenimento para toda a família, o Tivoli Shopping recebe, nesta terça-feira, dia 25, a partir das 17h, mais uma atração incrível: o Moreti Park. Instalado no estacionamento próximo à entrada principal, o espaço conta com uma variedade de atrações cuidadosamente selecionadas para todas as idades e ficará aberto para visitação até o dia 27 de agosto.

Entre as atrações do Moreti Park estão roda gigante, que oferece uma vista panorâmica desta região da cidade; carrossel – criando um ambiente mágico que leva os visitantes a uma viagem no tempo -; e fusquinha para que os pequeninos tenham uma experiência de direção segura e empolgante em uma pista especialmente projetada.

O parque conta ainda com a Pista, onde os visitantes poderão mostrar suas habilidades de pilotagem e competir com amigos e familiares, a atração interativa Pata – com passeios emocionantes e, também, a cama elástica para as crianças saltarem e se divertirem enquanto se exercitam de forma saudável e segura.

Além da diversão, os visitantes do Moreti Park poderão ainda aproveitar a praça de alimentação com barracas do morango, cachorro-quente e churros.

Segundo a responsável pelo Marketing do parque, Alinne Josiele S. Canales, as atrações foram cuidadosamente selecionadas e projetadas para oferecer momentos de diversão e alegria. “Estou super empolgada em anunciar a estreia do Moreti Park no Tivoli. Espero que todos possam curtir os melhores momentos”, afirma.

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, destaca que essa atração vem ao encontro de oferecer cada vez mais opções de lazer para toda a família. “O Tivoli é o shopping da família e aproveitamos o período de final de férias para proporcionar mais esta opção de lazer. Nossos consumidores têm à disposição um mix de lojas e quiosques, praça de alimentação, cinemas e, neste período, poderão aproveitar ainda para se divertir no parque, com todo conforto e segurança”, afirma.

Os ingressos do Moreti Park custam: R$12 (individual por aparelho), R$50 cartela promocional com 5 ingressos e R$20 (roda gigante).

SERVIÇO:

Moreti Park

Onde: Estacionamento do Tivoli Shopping

Quando: A partir do dia 25 de julho, às 17h, até o dia 21 de agosto.

Horário: De segunda a sexta-feira, das 17h às 22h | aos sábados e domingos, das 14h às 22h.