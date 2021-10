Tivoli Shopping promove “Festival do Sabor”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping promove neste mês uma campanha promocional com foco em sua Praça de Alimentação: é o “Festival do Sabor”. A campanha acontece a partir de segunda-feira (18) e segue até o próximo dia 31. A promoção será válida tanto para o horário do almoço, quanto para o horário do jantar.

Há opções para todos os gostos: de sucos a saladas, pizzas e lanches, passando por pratos executivos e pelas delícias da culinária asiática, até sobremesas como pudins e sorvetes.

Entre os combos de destaque do Festival do Sabor estão o combo de coxinha de frango + soda italiana do Duckbill por R$14,90; lanche de 15cm churrasco ou frango grelhado + refrigerante de 300 ml + batata rost ou cookie do Subway por R$19,90; e o combo de almoço com yakissoba tradicional + refrigerante ou jantar com 1 temaki tradicional + refrigerante do Jin Jin também por R$ 19,90.

Para quem prefere pratos mais elaborados, há a opção do combo da Estação Valentina, com risoto de limão siciliano + chopp Eisenbanh ou suco + pudim artesanal por R$ 39,90; ou o combo do restaurante Da Roça, de frango grelhado marinado em ervas com bacon crisp + refrigerante + pudim por R$ 29,90.

Para facilitar a escolha dos clientes, o Tivoli Shopping elaborou um cardápio online com todas as ofertas disponíveis e os restaurantes participantes da campanha promocional. Esse cardápio pode ser consultado no site e nas redes sociais do empreendimento.