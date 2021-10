Americana terá aulas de Kung Fu gratuitas no Centro Cívico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em parceria com o professor Stefanny Barreto, técnico e atleta da escola de artes maciais chinesas Shào Lóng, a Secretaria Municipal de Esportes de Americana está com inscrições abertas para aula de Kung Fu, no Centro Cívico. As atividades serão às quintas-feiras, das 18h10 às 19h10.

O curso será totalmente gratuito, para adultos e crianças a partir de 7 anos. As inscrições devem ser feitas no “Cadastro das Escolinhas Esportivas”, disponível no site da Prefeitura Municipal (clique aqui).

De acordo com o professor, o conteúdo desenvolvido nas aulas segue a padronização desportiva da IWUF (Federação Internacional de Wushu).

A Secretaria de Esportes de Americana fica no Centro Cívico. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.