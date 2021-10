Caminhão tomba e causa lentidão na Rodovia Anhanguera em Americana

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

Um caminhão tombou no trecho do quilômetro 125 da Rodovia Anhanguera, em Americana, na tarde desta sexta-feira(15).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao acessar a SP 330, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle e veio a tombar.

O motorista teve ferimentos leves e sem sinais de embriaguez foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. De acordo com a PMR, a carga de papelão será transferida para outro veículo da transportadora.

O Corpo de Bombeiros de Americana e a concessionária CCRAutoban trabalham no local. O trânsito segue lento no sentido capital da via.