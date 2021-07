“Um lugar silencioso II” estreia no cinema; confira a programação da Multiplex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O longa “Um lugar silencioso II” estreia nos cinemas e pode ser visto na região no Multiplex, no Vila Multimall (antigo Vic Center), confira abaixo a programação.

Em Um Lugar Silencioso – Parte 2, logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.