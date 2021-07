Raposa invade casa na Vila Medon em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma família moradora da Vila Medon, em Americana, foi surpreendida na manhã desta sexta-feira(23), com a visita inusitada de uma raposa-do-campo.

De acordo com a família, ao abrirem o portão da residência para sair com o carro, o animal entrou no quintal e ficou em baixo do veículo

Os moradores acionaram a Guarda Municipal de Americana que foi até o local e com o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental fez a captura do animal.

A família não soube explicar de onde a raposa possa ter saído. A residência fica próxima a Avenida Cillos e não há áreas verdes nas redondezas.

O GPA da GAMA encaminhou o animal para o Parque Ecológico de Americana onde passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados necessários para a soltura.