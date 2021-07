Americana não registra novas mortes por covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (22) que foram registrados mais 43 casos positivos de Covid-19. Neste boletim, nenhuma morte foi registrada.

Dos casos positivos, 16 foram após realização de testes rápidos, estando todos em isolamento domiciliar e 27 após exames PCR, dos quais cinco estão em isolamento domiciliar e 22 já recuperados.

Novos suspeitos

O boletim não trouxe nenhum novo caso suspeito da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 25.046 casos positivos, sendo 55 internados, 764 óbitos, 712 em isolamento domiciliar, 23.515 recuperados e 96 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 42.964 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta quinta-feira (22), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 74,65% de leitos com respiradores (de 71 no total, 53 estão ocupados) e de 57,70% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 45 estão ocupados).