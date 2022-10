Unimed lança livro “Crônicas de Primavera: o ressignificar de mulheres reais”, em prol do Outubro Rosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira, dia 4, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lançou o livro “Crônicas de Primavera: o ressignificar de mulheres reais”, em prol do Outubro Rosa, campanha de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

A obra literária reuniu a trajetória de 10 pacientes da Oncologia Clínica da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que abriram seus corações para relatar suas histórias de luta contra a doença. Tais trajetórias, tão inspiradoras, agora estão perpetuadas com o livro Crônicas de Primavera.

As pacientes tiveram seus relatos ouvidos e escritos pela equipe interna da Cooperativa e foram convidadas a participarem de uma sessão de fotos exclusivas para o projeto. O lançamento do livro ocorreu nesta terça-feira, dia 4, em coquetel de lançamento reservado para as pacientes biografadas, realizada no restaurante Estação Valentina, no Tivoli Shopping.

Para a auxiliar de produção Ana Lúcia Prates, que teve sua história biografada, a ação a surpreendeu muito. “Eu fico muito feliz, não tenho palavras para agradecer. Me sinto valorizada e todo o projeto me dá mais forças para lutar”, enfatiza.

A costureira Cremilda da Silva Cerqueira, que também teve sua história biografada, comenta que o projeto foi um momento especial para ela, principalmente a sessão de fotos. “Me senti em um dia de princesa, não esperava que seria tão maravilhoso assim”, agradece.

Além dos relatos das pacientes, o livro conta com o prefácio escrito pela superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Carla Eliana Bueno, que compartilhou um pouco de sua trajetória e luta contra o câncer.

Para enfatizar a promoção à saúde, a obra apresenta entrevistas com o Coordenador do serviço de Oncologia da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dr. Gilmar Nepomuceno Araújo, que comenta sobre a importância do acolhimento e traz perspectivas para o futuro do tratamento do câncer; e com a médica oncologista Dra. Tatiana Bonvino e Silva, que esclarece dúvidas e compartilha informações sobre a prevenção do tratamento da doença.

“Nós entendemos a importância desse projeto para a comunidade e todos os anos preparamos diversas ações em prol do Outubro Rosa, sempre com muita empatia e dedicação. Esperamos que esse livro possa contribuir para o compartilhamento de informações precisas e promova a conscientização sobre a doença”, diz o CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dr. Cesar Augusto Cielo.

Para adquirir o livro, basta doar um pacote de absorvente, de qualquer marca e/ou tamanho, e leve até a recepção do prédio de Vendas e Administrativo da Unimed em Americana para receber o exemplar. A unidade fica localizada na Av. Brasil, 555, na Vila Medon. A quantidade de exemplares disponíveis será limitada e a doação do item de higiene feminina será encaminhada para instituições das cidades da área de atuação da Unimed, em Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, contribuindo para o Programa Cooperar (acesse o QR Code abaixo e conheça o programa).

Como incentivo a conscientização sobre a causa, a Cooperativa também fará a distribuição do livro Crônicas de Primavera para as entidades contempladas.