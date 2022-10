Chico anuncia apoio a Tarcísio e Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli(PV) anunciou nesta terça-feira(4), que irá apoiar o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos).

De acordo com o chefe do executivo, ele se reuniu com o candidato na capital, onde apresentou demandas do município.

“São Paulo é o estado mais importante do país e Americana tem um papel fundamental na região. Não podemos colocar nossa cidade, o estado e o Brasil em risco com o PT novamente”, disse Chico.

“Declaro meu apoio ao candidato Tarcísio para governador e ao presidente Jair Bolsonaro”, revelou.