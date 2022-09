Vanderlei Macris aposta a reeleição na conquista de mais de R$ 80 milhões pra cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris(PSDB), aposta na histórico de conquista de verbas para a cidade como principal motivo para sua reeleição. Segundo a assessoria do parlamentar, as obras somam mais de R$ 80 milhões somente no mandato atual.

De acordo com levantamento feito pelo Portal de Americana, o deputado participou da intermediação de obras como como Unacon (Unidade de Tratamento de Câncer), Vida Longa Idoso, Ivo Macris, novos postos de saúde Zanaga e Liberdade, galerias de águas pluviais, combate à Covid, reformas dos postos de saúde Mathiensen, Parque Gramado, Jardim Ipiranga novo Caps Infantil, reforma da Creche Araúna, recapeamento da Avenida Armando Salles e novo tomógrafo do Hospital Municipal.

Ouvido pelo Portal, Macris disse que continuará o trabalho em busca de verbas para a cidade. “Americana e região sabem o que esperar do meu mandato. Mantenho meu trabalho pautado na incansável busca por investimentos para as nossas cidades e também atuando com ética e coerência em Brasília, defendendo os interesses da população nos debates importantes do país”, afirma o deputado.