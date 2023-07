Vereador Marcos Caetano acompanha serviços de recapeamento no bairro São Luiz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou nesta segunda-feira (17) o início dos serviços de recapeamento asfáltico na Rua João Santarosa, no Bairro São Luiz.

De acordo com o parlamentar, as vias do bairro estavam deterioradas.

“O processo de recapeamento das vias públicas do município ajuda bastante. Essa é uma via muito importante para a população do São Luiz e, com o tempo, esta e outras ruas estão bastante deterioradas. Em conversa com o prefeito e o secretário de obras, obtive informação de que outras ruas também serão recapeadas”, comentou Marcos.