PicPay caiu: usuários relatam instabilidade no aplicativo

Na madrugada desta terça-feira, dia 18, o aplicativo de serviços financeiros PicPay registrou instabilidade, causando transtornos a centenas de usuários. Relatos de falhas no sistema começaram a surgir nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde o assunto rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do momento.

Usuários do PicPay manifestaram sua frustração ao encontrar dificuldades para realizar transações financeiras e outras operações no aplicativo. Alguns relataram problemas ao tentar efetuar pagamentos, enviar dinheiro ou acessar o saldo de suas contas. A instabilidade também afetou a visualização de históricos de transações e informações sobre saldo disponível.

Embora a situação tenha gerado uma enxurrada de reclamações nas redes sociais, a marca não se pronunciou publicamente até o momento desta publicação. A ausência de um posicionamento oficial por parte do PicPay tem causado ansiedade e incerteza entre os usuários, que buscam informações sobre a causa da instabilidade e uma previsão para a normalização do serviço.