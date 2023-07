Avião de pequeno porte sofre acidente em Piracicaba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um avião de pequeno porte registrou problemas durante o pouso no Aeroporto Municipal de Piracicaba, no início da tarde desta terça-feira (18). O acidente ocorreu por volta das 12h15.

A aeronave bimotor, identificada pelo prefixo PT-DBM, enfrentou dificuldades ao aterrissar na pista do aeroporto por falhas, de acordo com informações iniciais, no trem de pouso. Uma das asas teve contato com o solo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas no local. Duas equipes da corporação foram enviadas ao aeroporto para prestar assistência.

Cabe ressaltar que esse mesmo avião, com o prefixo PT-DBM, esteve envolvido em um acidente em 2010, quando realizou um pouso forçado na cidade de Oriximiná, no Pará.