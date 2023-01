Vereadores acompanham adequações no plenário para retorno das sessões da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Thiago Brochi (sem partido) e os vereadores Marcos Caetano (PL), Silvio Dourado (PL) e Thiago Martins (PV) acompanharam na terça-feira (10) os trabalhos de adequações realizadas no plenário da Câmara Municipal de Americana para a realização das sessões ordinárias, que retornam no dia 24.

O plenário irá receber a instalação de um piso elevado na área das bancadas dos vereadores e divisórias fixas entre o espaço de reuniões e a galeria. Foram promovidas também adaptações de rede elétrica e alteração da porta de acesso à Sala Décio Vitta, utilizada pelos parlamentares para reuniões.

Os serviços foram planejados no final de 2022 para serem executados durante o recesso parlamentar, de forma a não atrapalhar o andamento das sessões ordinárias. “Após a mudança de prédio do legislativo em fevereiro do ano passado, restaram algumas adaptações a serem feitas que demandariam um tempo maior. Estamos fazendo as adequações necessárias agora durante o recesso para dar melhor estrutura aos vereadores, funcionários e o público, além de otimizar funcionamento das sessões”, avaliou o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

“As adaptações foram planejadas ainda durante a nossa gestão para garantir maior fluidez nos trabalhos, comodidade para funcionários e população que participa das atividades da Câmara. Feliz em ver o presidente dando continuidade, em breve o plenário estará concluído”, comentou Thiago Martins.

A primeira sessão ordinária da Câmara em 2023 está agendada para o dia 24 de janeiro, às 14h. Com a alteração do Regimento Interno realizada no final do ano passado, as sessões passarão a ser realizadas às terças-feiras.