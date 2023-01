Bolsonaro gastou R$ 27,6 milhões com cartão corporativo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo as contas que agora se tornaram públicas, Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022 em seu cartão corporativo.

Entre os destaques, foram gastos R$ 13,7 milhões com hotéis – apenas R$ 1,4 milhão foram pagos no Ferrareto Hotel, no Guarujá (SP), litoral de São Paulo, cidade onde o ex-presidente costumava passar férias e andar de motoaquática.

No quesito alimentação, Bolsonaro gastou R$ 8,6 mil com sorveterias. Ele também utilizou R$ 408 mil em peixarias e R$ 581 mil em padarias.

As despesas foram divulgadas por meio de um pedido da “Fiquem Sabendo” através da LAI (Lei de Acesso a Informação).