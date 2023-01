Polícia Federal encontra documento para Bolsonaro mudar resultado de eleição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A PF (Polícia Federal) encontrou, na casa do do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, uma proposta de decreto para que o Jair Bolsonaro (PL) instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enquanto ainda era presidente da República.

O documento foi encontrado na terça-feira(10), durante uma busca e apreensão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que também determinou a prisão de Torres.

Com o documento, Bolsonaro conseguiria reverter o resultado da eleição presidencial, da qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso.

Em sua conta no Twitter, Torres disse que o documento era para descarte e seria destruído.

“Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP”, afirmou o ex-ministro.