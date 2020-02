Asset oferece um Treinamento de Alta Performance preparatório para quem quer fazer intercâmbio

Recebemos diariamente vários questionamentos sobre intercâmbio, e podemos afirmar que a pergunta “Qual o nível de inglês necessário para fazer uma viagem?” ou “Consigo me preparar em um curto espaço de tempo para fazer um intercâmbio?” é uma das dúvidas mais frequente entre os nossos futuros intercambistas.

Fazer um intercâmbio é o sonho de muitos. A experiência é incrível, e para aproveitá-la totalmente, devemos estar atentos a todos os detalhes que a compõe. Um deles é o idioma. Devido à sua utilização em um grande número de países, a língua inglesa acaba sendo escolhida como o foco principal, gerando esse tipo de dúvida.

Para responder esse dilema, resolvemos fazer uma matéria explicando os motivos pelos quais seria importante você adquirir, SIM, essa habilidade antes de embarcar para sua aventura no exterior, principalmente se o seu desejo é fazer um curso mais específico, que aborde outros assuntos além da prática do idioma.



Se a língua inglesa for oficial no país de destino, é mesmo imprescindível possuir um bom domínio. Não é recomendado se arriscar na viagem sem conseguir entender conversas e textos em inglês. Não precisa ser fluente como um nativo, mas saber o suficiente para se comunicar com as pessoas, pedindo informações básicas, como “onde fica o banheiro?” por exemplo, ou fazer as tarefas requisitadas.



O desafio já começa na chegada ao país, no qual você poderá passar por um rígido controle de imigração no aeroporto, um procedimento totalmente em inglês, no qual você precisa entender o que lhe dizem e responder o que lhe está sendo questionado. Caso contrário, poderá ter problemas bem indesejados.



Antes de tudo, um dos principais objetivos do intercâmbio é justamente praticar um idioma ou estudar o inglês. Neste caso, se preocupe em adquirir o conhecimento necessário, antes de ir, sabendo que lá fora terá a oportunidade de praticar e desenvolver a fluência. É possível viajar tendo um nível entre pré-intermediário e o intermediário, suficiente para realizar os procedimentos legais e se virar bem dentro da cidade.

Alguns programas permitem ao intercambista trabalhar, seja para complementar a renda ou para enriquecer o aprendizado. Nessas situações, é também necessário possuir um nível entre intermediário e avançado, até para se comunicar na hora de partir em busca de uma oportunidade, já que o mercado de trabalho pode não ter tanta paciência com quem não domina a língua.

Por todos esses motivos relacionados você precisa viajar com um conhecimento prévio que te permita conversar com as pessoas, situar-se nas ruas e fazer o que precisa sem grandes problemas. Durante o intercâmbio, você irá melhorar consideravelmente todos as habilidades, como o listening, o reading e o speaking. Isso acontecerá de maneira natural e pode ser intensificado com muito estudo e dedicação. Portanto, não se preocupe em saber exatamente tudo, mas esteja seguro que será capaz de aproveitar a viagem sem ficar sofrendo por não entender nada do que estão falando.



Sem dúvidas, vivenciar o inglês durante o intercâmbio é uma experiência muito enriquecedora. Afinal, o idioma fará parte do seu dia-a-dia e, com isso, dominar a língua será muito mais fácil.