“Detox de Estilo” ensina mulheres sobre cores e roupas que favorecem seu biotipo

Se você sempre quis passar por uma consultoria de imagem e aprender qual a roupa certa para o seu corpo, quais cores favorecem seu tom de pele, como combinar suas peças e organizar seu armário de maneira prática, chegou a hora! Americana recebe, no dia 7 de março, das 9h às 13h30 o evento “Detox de Estilo”, uma consultoria em grupo exclusiva para mulheres que querem conhecer seu biotipo e valorizá-lo com o look certo. Clique aqui para se inscrever.

O evento vip será comandado pela personal organizer Michele Trevisan e pela consultora de imagem e estilo Natália Damasceno, criadoras da UNA, a primeira empresa do Brasil focada em estilo e organização.

“Entregaremos para cada uma das nossas alunas todas as nossas técnicas e experiências para que elas sanem todas as dúvidas sobre o que comprar, como combinar”, destacou Michele, que arrebata mais de 158 mil seguidores em seu Instagram.

Modelo inédito de evento

O “Detox de Estilo” chega para transformar a vida de cada participante. As turmas serão compostas por uma quantidade limitada de mulheres, sendo que cada uma delas passará pelos seguintes diagnósticos:

-Análise física, para entender quais modelagens favorecem seu corpo;

-Análise de cores, para saber quais tons rejuvenescem sua pele;

-Visagismo, para entenderem quais acessórios, óculos e corte de cabelo valorizam seu perfil.

Além disso cada aluna aprenderá como potencializar o uso de suas roupas criando combinações de looks e como organizar seus armários com técnicas de organização profissional, como dobras perfeitas e uso de produtos organizadores.

“Queríamos um evento em que nossas alunas não ficassem somente nos assistindo. Então criamos um modelo em que cada participante saíra com o seu raio-x e com o passo a passo do que fazer em casa para começar a projetar no seu dia a dia a imagem e o estilo que até então não conseguiam encontrar em si. Será uma verdadeira descoberta para cada uma delas. Estamos ansiosas para ver as transformações”, reforçou Natália Damasceno.

SOBRE O DETOX DE ESTILO

Quando:

7 de março (sábado), das 9h às 13h30

Local: Americana

Investimento: R$ 297,00 incluso kit aluna e coffee.

Vagas limitadas por turma.

Informações e inscrições: (19) 99335-4553 (clique aqui)