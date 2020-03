Empresa promove rodada de negócios em Piracicaba com palestra sobre propósito de marcas

Empresa promove rodada de negócios em Piracicaba com palestra sobre propósito de...

No próximo dia 16 de março, o Guia da Construção – empresa focada na criação de fluxo contínuo de negócios para o segmento da construção civil – promoverá uma rodada de negócios para seus associados. O evento contará com a participação especial do empresário e sócio fundador da Eagence Marketing, Rodrigo Cardoso.

A Eagence é uma agência de Publicidade, Marketing, Relações Públicas e Mídias Digitais, localizada no interior de São Paulo especializada em Marketing Digital. Atualmente, a Eagence possui clientes de diversos segmentos e tem como diferencial, um trabalho focado em resultados.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Cardoso ministrará uma palestra sobre “Marcas com Propósito”, um assunto que ele tem abordado bastante nas redes sociais da Eagence, especialmente por considerar o tema, essencial para o sucesso de qualquer negócio.

“Algo que costumo frisar bastante e sempre aponto nos bate-papos sobre marcas com propósito, é que geralmente quando os empresários não sabem para onde estão indo, qualquer caminho servirá, então essa palestra é destinada aos empresários que ainda não encontraram o propósito de suas empresas”, pontua o Especialista em Marketing.

A rodada de negócios com a participação de Cardoso, acontecerá em uma segunda-feira, às 8h, no Espaço Buffet Eventos, localizado na Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 707. Apesar de aberto ao público, para participar da rodada é preciso ser associado ao Guia da Construção.