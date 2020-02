Escola em Americana lança curso de Libras

A Escola Easycomp Plus de Americana sai na frente e divulga mais um lançamento em sua grade de cursos. A escola abriu as inscrições para o curso de Libras na cidade.

Esse curso terá uma carga horária de 100 horas com 1 ano de duração, com aulas todas as quintas-feiras das 19h às 21h com início previsto para 12/03/2020.

Pode fazer a inscrição qualquer pessoa (surda ou ouvinte). A idade mínima para ingresso no curso é 16 anos. A Escola Easycomp vai disponibilizar 10 bolsas de estudos parciais, ao todo a turma terá apenas 20 alunos.

“Acredito ser de extrema relevância esse curso, pois existe uma comunidade muito grande de surdos e essa inclusão se faz necessária, isso sem pensar na questão profissional que pode ser um grande diferencial no currículo ter essa Formação em Libras. Hoje já vemos em vários meios os intérpretes, e há muita carência desse profissional, costumo dizer que quem sai na frente, terá as melhores oportunidades”, conta Danilo Rocetti , da Easycomp.

Para concorrer a uma vaga como Aluno Bolsista, acesse http://bit.ly/Libras_Easycomp e faça seu cadastro. Os selecionados serão avisados pelo Whatsapp.