Rabisko Moda Kids realiza descontos de até 40% em toda a loja

A Rabisko Moda Kids promove a partir deste sábado(1), sua Folia de Descontos com roupas infantis com até 40% de descontos. A promoção acontece até o dia 29 de fevereiro.

As marcas Tigor e Lilica Repilica estarão com descontos de 40%. Já as peças da Marisol, Charpe e Planeta Pano 30%. Marisol Play, Hug, Marlan, Dimy, Ceci Moda Praia e demais marcas terão desconto de 20%.

A loja funciona em horário diferenciado, atendendo de segunda, quarta e sexta das 9h às 19h, terça e quinta de 09:00 às 18:00 aos sábados das 9h às 14h e conta com espaço kids e estacionamento próprio.

A Rabisko Moda Kids fica na Rua das Paineiras, 218, Jardim São Paulo, em Americana. Para saber mais, entre em contato pelo Whatsapp (19) 99590-3166 (clique aqui).