2º Arraiá Beneficente: Câmara inicia troca de alimentos não-perecíveis por ingresso

A Câmara Municipal de Americana iniciou nesta quarta-feira (21) a troca de ingressos para o “2º Arraiá Beneficente da Câmara”. A festa julina contará com comidas e bebidas típicas, música ao vivo, brinquedos para as crianças e outras atrações. O evento acontecerá na área externa da sede do legislativo no dia 07 de julho, a partir das 18h, e terá toda a renda revertida a instituições assistenciais de Americana.

Para garantir o ingresso, a população pode doar 1 kg de alimento não-perecível na recepção da Câmara pela pulseira que dá acesso à festa. A troca antecipada acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e a doação poderá ser feita também no dia do evento. A Câmara fica na Av. Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, Jardim Miriam. Todos os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Realizado pela primeira vez em 2019 e suspenso durante a pandemia, o Arraiá Beneficente da Câmara contará com a participação da ADAJU (Associação Desportiva Americanense de Judô), ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), Camisa 1 Escola de Goleiros, Instituto Semear Americana e Missão Jeito de Ser, que ficarão responsáveis pelas barracas de comidas, bebidas e brincadeiras. Toda a renda obtida será revertida para as próprias instituições.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), a realização do Arraiá Beneficente é mais uma iniciativa no trabalho de aproximação do Poder Legislativo com a população. “Com o Arraiá podemos oferecer um retorno real à comunidade através da doação de alimentos para o Fundo Social e a arrecadação de recursos para as instituições. Tudo isso em um ambiente festivo, organizado e acolhedor para toda a população, consolidando o Paço 15 de Janeiro, sede da Câmara, como um espaço aberto aos cidadãos”, comentou.

2º Arraiá Beneficente da Câmara

Data: 07/07, a partir das 18h

Local: Câmara Municipal de Americana – AV. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada: 1 kg de alimento não-perecível, que deverá ser trocado pela pulseira de acesso antecipadamente na recepção da Câmara (de segunda a sexta, das 8h às 17h).

