Tarcísio inicia nesta segunda sua 4ª viagem internacional

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo de São Paulo promove entre os dias 26 e 28 de junho a quarta missão internacional de 2023. A comitiva liderada pelo governador Tarcísio de Freitas embarca para Portugal, onde fará apresentação do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), além de oportunidades de parcerias e intercâmbio de expertise administrativa nas áreas de saúde e educação e a participação no 11º Fórum Jurídico de Lisboa.

Um dos principais compromissos acontece na terça-feira (27), quando Tarcísio irá se reunir com empresários e investidores portugueses para detalhar os 17 projetos de concessões, privatizações e parcerias público-privadas que integram o PPI-SP e que podem alcançar investimentos de cerca de R$ 190 bilhões.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Na quarta (28), Tarcísio e a comitiva paulista visitam a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. O objetivo do Governo de São Paulo é conhecer a experiência filantrópica da instituição com investimentos em parcerias lotéricas para ampliação do orçamento destinado à saúde. No mesmo dia, a equipe será recebida no Ministério da Educação de Portugal para alinhar possíveis parcerias entre São Paulo e o país europeu para desenvolvimento do ensino.

O governador também participa de debates do 11º Fórum Jurídico de Lisboa sobre mudanças climáticas e desastres naturais, além de ser um dos palestrantes no painel “Estado Democrático de Direito e Defesa das Instituições”, ao lado de outras autoridades e especialistas.

O evento será realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na segunda (26) e é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na viagem a Portugal, o governador Tarcísio de Freitas estará acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, da secretária estadual de Comunicação, Lais Vita, e da procuradora-geral do Estado, Inês dos Santos Coimbra.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)