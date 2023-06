Parque D. Pedro Shopping vai custear mudança de nome de 20 pessoas trans

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, vai conceder a retificação de nome a 20 pessoas para marcar o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ na campanha “O amor é singular. O respeito é plural”.

Em parceria com o Centro de Referência da Prefeitura de Campinas, o empreendimento vai realizar um cadastro e fazer a triagem com os interessados. Além disso, haverá um espaço de acolhimento e orientação com os profissionais da Prefeitura no dia 28, na Entrada Colinas, das 10h às 18h.

Os interessados na retificação do nome social no documento devem se cadastrar no site do Parque D. Pedro Shopping para participar da triagem, feita por especialistas do Centro de Referência.

E para simbolizar o apoio do empreendimento, as fachadas revitalizadas das Entradas Flores e Árvores estão iluminadas, desde 19 até 30 de junho, com as cores do arco-íris, que simbolizam o orgulho LGBTQIAPN+.

“O Parque D. Pedro Shopping busca constantemente conscientizar a população para a construção de uma sociedade igualitária e livre de preconceitos. Este ano, decidimos ir além da campanha de conscientização, dando a oportunidade para que essas pessoas retifiquem os nomes sociais, um direito intrinsicamente ligado à dignidade humana. A não retificação do nome no documento gera constrangimento às pessoas transexuais, travestis ou com alguma variabilidade de gênero. Em conversa com o Centro de Referência, identificamos que esta é uma das maiores demandas, por isso, decidimos investir na iniciativa”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do Parque D. Pedro Shopping.

Valdirene Santos, gestora de Políticas Públicas da Prefeitura Municipal de Campinas, ressalta a importância da ação com o Parque D. Pedro Shopping e pede que os interessados tenham documentos essenciais em mãos antes de realizarem o cadastro para a triagem.

“O que o Parque D. Pedro Shopping está fazendo é facilitar o acesso da população LGBTQIAPN+ a um direito, cujo custo burocrático, muitas vezes, impossibilita essa conquista. Vai nos ajudar muito. É importante lembrar que, para participar desta ação, é necessário fazer o cadastro no site do Parque D. Pedro Shopping e reunir documentos necessários. Destaco que, entre os requisitos básicos, estão ter mais de 18 anos e uma certidão de nascimento recente, com até um ano de revalidação”, orienta Valdirene.

As 20 pessoas selecionadas na triagem terão prazo de um mês para completar o processo no cartório da sua região para garantir o benefício de ter os custos bancados pelo shopping.

