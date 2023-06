Claro fecha unidade em Americana e surpreende clientes em busca de atendimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os clientes da Claro em Americana foram surpreendidos com o fechamento da unidade localizada na Avenida José Meneghel, 65, no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima. A empresa, conhecida por seus serviços de telefonia, internet e TV por assinatura, encerrou suas atividades nesse endereço, deixando os consumidores sem saber onde buscar atendimento.

A unidade, que oferecia diversos serviços relacionados à assinatura, retirada e entrega de aparelhos, além de auxílios aos consumidores, era uma opção conveniente para os clientes locais. No entanto, ao chegar ao local, eles se depararam com as portas fechadas e nenhuma indicação sobre o destino dos serviços.

Diante dessa situação, o Portal de Americana entrou em contato com a Claro para obter informações sobre o fechamento da unidade. A empresa confirmou que os serviços anteriormente oferecidos na unidade foram transferidos para outras lojas localizadas no centro de Americana.

As novas opções para atendimento aos clientes da Claro são: Av Washington Luiz, 443, R. Sete de Setembro, 403 e Rua Fernando Camargo, 131. No entanto, a empresa não forneceu detalhes sobre o motivo do fechamento da unidade em questão, nem revelou se houve demissões de funcionários em decorrência dessa mudança.

