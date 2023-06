UPA São José completa três meses e mais de 18 mil atendimentos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José completa neste domingo (25), três meses de atividades com mais de 18 mil atendimentos realizados e elogios por parte de seus usuários.

A unidade foi oficialmente inaugurada no dia 25 de março após uma grande reforma e iniciou suas atividades no dia seguinte, administrada pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Cerca de 80% dos atendimentos são referentes a adultos e 20% são ocorrências pediátricas, calcula Janine Teles, coordenadora da UPA São José.

Em seus primeiros 90 dias de funcionamento – entre os dias 26 de março e 23 de junho -, a UPA São José realizou mais de 21 mil procedimentos, entre medicações (16.304), exames de raio-X (2.518), exames laboratoriais (1.351), procedimentos diversos como sonda vesical, sonda enteral, curativos, suturas e eletrocardiograma (1.034) e transferências de pacientes para o Hospital Municipal (169).

Pacientes elogiam atendimento

Em seu primeiro trimestre de funcionamento, a UPA São José tem recebido elogios e parabenizações pela qualidade dos serviços assistenciais oferecidos aos munícipes de Americana que utilizam o SUS (Sistema Único de Saúde).

As manifestações de carinho e reconhecimento da população tem sido por meio de cartas e bilhetes, escritos pelos pacientes que buscaram atendimento na unidade de saúde.

No último dia 10 de junho, por exemplo, um dos usuários da UPA escreveu um bilhete e o entregou a um dos colaboradores. “De próprio punho, venho elogiar e parabenizar toda a equipa UPA 24h São José; o atendimento é excelente, de toda a equipe, desde a recepção, limpeza, equipe médica. A equipe de enfermagem é excelente no atendimento ao paciente, são enfermeiros dedicados, competentes. São profissionais como esta equipe que fazem o trabalho valer a pena”, elogiou.

Na opinião de Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, o reconhecimento do usuário SUS é um aspecto motivador para as equipes da UPA. “Além de ser um gesto de gratidão, esse feedback é um importante parâmetro de avaliação dos serviços prestados pelos funcionários da Chavantes”, afirma a diretora.

O secretário de Saúde da Prefeitura de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, disse que a reabertura da unidade foi de extrema importância, considerando a densidade populacional da região da Cidade Jardim.

“A UPA São José é uma unidade estratégica, numa região de grande densidade demográfica, e esse equipamento de saúde é fundamental para atender os moradores. Eu fico ainda mais feliz ao ver que tem havido um número expressivo de atendimento, e que a população está sendo bem acolhida e assistida pela equipe técnica do local”, comemorou Danilo.

“O cuidado faz a diferença, se não houver isso você vira apenas mais um. O serviço público também precisa oferecer qualidade no acolhimento e um atendimento cada vez mais humanizado”, observa Janine Teles, coordenadora da UPA São José.

