Obras do condomínio para idosos estão avançadas, avalia Luiz Cezaretto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de construção das 28 casas destinadas aos idosos do Condomínio Vida Longa, localizado na região do bairro Jaguari, estão progredindo rapidamente, trazendo esperança e amparo para os idosos em situação de vulnerabilidade. O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou o andamento das obras e os benefícios que o programa trará para a cidade.

Até o momento, 22 casas já receberam as obras de água e esgoto de parede, bem como os serviços de elétrica de parede. Nesta semana, dar-se-á início à construção do sistema de esgoto condominial, representando mais um passo em direção à conclusão do empreendimento.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Luiz Carlos Cezaretto afirmou que as obras estão sendo conduzidas em ritmo acelerado, com previsão de entrega das casas até o final de dezembro ou início de 2024, conforme informações fornecidas pela empreiteira e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O secretário ressaltou a importância de abrigar os idosos em situação de vulnerabilidade, fornecendo-lhes os cuidados e atenção necessários.

As moradias do Condomínio Vida Longa serão compostas por cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. Além disso, o empreendimento contará com áreas de lazer projetadas para promover a socialização dos idosos, espaços para horta e academia. O projeto inclui itens de segurança e acessibilidade, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.

O Programa Vida Longa tem como objetivo atender pessoas acima de 60 anos de idade que vivem preferencialmente sozinhas ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado da Habitação, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, em parceria com as prefeituras. No caso de Americana, a Prefeitura cedeu a área para a construção das 28 moradias, reforçando o compromisso da cidade em cuidar de seus cidadãos idosos.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)