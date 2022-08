7ª edição da Feira Pet de Americana acontece em setembro no CCL

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, no dia 18 de setembro, a 7ª edição da Feira Pet de Americana, com mais de 70 expositores confirmados pelos organizadores. O evento será realizado das 10 às 16 horas e tem o objetivo de fomentar negócios, trazendo produtos e serviços do mundo pet, além de oferecer diversão e lazer aos animais e seus tutores.

A feira contará com a exposição de produtos para pets, artesanato e praça de alimentação, espaço para adoção de animais, recreação infantil e espaço pet, mini fazenda e espelho mágico. Organizações Não-Governamentais (ONGs) ligadas à proteção animal também participam do evento.

A entrada será a doação de 1 kg de ração por pessoa. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita e os primeiros 200 pets ganharão um kit petisco.

A última edição da feira foi realizada em 2019, reunindo cerca de 4 mil pessoas, com a arrecadação de 4 toneladas de ração. Este ano, a expectativa é de repetir os números. “Sabemos o quanto a pandemia foi um momento difícil para todos, mas com as vacinas e a volta dos eventos esperamos que a nossa 7ª edição possa transmitir um momento de amor, alegria, diversão com a família e muitas novidades para os pets.”, declarou a organizadora Giselle Pinhanelli.

“O Centro de Cultura e Lazer de Americana é o espaço ideal para a realização de feiras e eventos deste porte, por proporcionar um ambiente agradável aos frequentadores, que terão a oportunidade de passear, se divertir e conhecer as novidades do setor”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O evento conta com o patrocínio das empresas Cãochorro PetShop, Laboratório Páfaro, Faculdade IESA Americana, Amor ao Bicho Farmácia de Manipulação Veterinária, Capvet Medicina Veterinária Diagnóstica, com o apoio da Prefeitura de Americana, Chocodogs, Casa Kids e Eterno Momento.

O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.