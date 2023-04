Adolescente de 15 anos morre após inalar desodorante aerossol em escola de Foz do Iguaçu

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite de quarta-feira (12), um adolescente de 15 anos morreu após ter uma parada cardiorrespiratória ao inalar desodorante aerossol. O caso ocorreu no Colégio Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena, em Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná.

Segundo o delegado de Polícia Civil Rodrigo Souza, o adolescente fazia uso recreativo do desodorante aerossol, e o caso não está relacionado a desafios da internet. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h e, ao chegar no colégio, a vítima já se encontrava em PCR, parada cardiorrespiratória.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Após o atendimento no local, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu e acabou falecendo.

A escola emitiu uma nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade à família do adolescente. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)